Суд отпустил экс-нардепа Аристова, оскандалившегося поездкой на Мальдивы

Печерский районный суд Киева 28 июля избрал бывшему уже депутату Верховной Рады Юрию Аристову меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Напомним, что ранее из-за скандала с отдыхом Аристова на Мальдивах тот подал заявление о сложении депутатских полномочий, которое парламент 27 июля поддержал.

В чем подозревают Аристова

После проведения накануне обыска у Аристова ДБР и Служба безопасности Украины сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, другой подлог официальных документов).

Установлено, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, стране пребывания и времени возвращения в Украину.

Формально он выезжал через Польшу в служебную поездку на три дня в Литву с целью "углубления двустороннего сотрудничества" с властями последней, однако вовремя не вернулся и впоследствии уехал, как стало известно, на отдых с женой и детьми на фешенебельном курорте на Мальдивах.

В целом депутата не было в Украине более полутора месяцев - с 5 июня по 22 июля. Впрочем, фотографии из Литвы он опубликовал 6-7 июля. В ГБР при этом установили, что 10 июля, находясь за границей, Аристов дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля, однако в электронную систему здравоохранения тогда были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование нардепа фактически не проводилось.

Отметим, что инкриминируемая ему норма предусматривает лишь наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-68 тысяч гривен) или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Тюремное заключение она не предусматривает.