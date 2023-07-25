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"Слуга" Аристов, который был замечен на Мальдивах, решил сложить полномочия
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Аристов, которого недавно заметили в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах, подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.
Об этом 25 июля в Facebook сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"Вопрос о лишении Аристова депутатских полномочий будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады", - уточнила представитель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук.
Глава президентской фракции Давид Арахамия добавил, что инициировал вопрос немедленного приостановления членства Аристов во фракции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также запросил все документы по командировкам, чтобы проверить когда и где был депутат.
Скандал с Аристовым: что известно
24 июля "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщило, что нардепа Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. В отеле журналистам подтвердили, что у него был такой гость, но он уже выселился.
Такое поведение нардепа во время войны в стране повлекло за собой волну возмущения в обществе.
Отметим, что после ряда скандалов, связанных с поведением должностных лиц и нардепов во время войны, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им запретили выезжать за пределы Украины с негосударственной целью.