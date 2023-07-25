"Слуга" Аристов, который был замечен на Мальдивах, решил сложить полномочия

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Аристов, которого недавно заметили в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах, подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.

Об этом 25 июля в Facebook сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Заявление Аристова о сложении мандата. Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

"Вопрос о лишении Аристова депутатских полномочий будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады", - уточнила представитель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук.

Глава президентской фракции Давид Арахамия добавил, что инициировал вопрос немедленного приостановления членства Аристов во фракции.

Он также запросил все документы по командировкам, чтобы проверить когда и где был депутат.

Скандал с Аристовым: что известно

24 июля "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщило, что нардепа Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. В отеле журналистам подтвердили, что у него был такой гость, но он уже выселился.

Такое поведение нардепа во время войны в стране повлекло за собой волну возмущения в обществе.

Отметим, что после ряда скандалов, связанных с поведением должностных лиц и нардепов во время войны, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им запретили выезжать за пределы Украины с негосударственной целью.