"Слуга" Арістов, якого помітили на Мальдівах, вирішив скласти повноваження

Нардеп Юрій Арістов від партії “Слуга народу”, якого нещодавно помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах, подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень народного депутата України.

Про це 25 липня в Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Заява Арістова про складання мандату. Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

"Питання щодо позбавлення Арістова депутатських повноважень буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради", — уточнила речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук.

Голова президентської фракції Давид Арахамія додав, що ініціюю питання негайного призупинення членства Арістов у фракції.

Він також запросив всі документи щодо відряджень, аби перевірити коли і де був депутат.