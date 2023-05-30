Нардеп от "Слуги народа" во время войны выезжал за границу на отдых и сменил три автомобиля - расследование журналистов

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий за время полномасштабной войны сменил три автомобиля. Сейчас он ездит за рулем Mercedes-Benz EQS за 7 млн грн. Ему также удалось во время военного положения уехать из страны, чтобы отдохнуть на европейских пляжах.

Это выяснили и сообщают расследователи Bihus.Info .

Все новые автомобили нардеп покупает и регистрирует на имя своей жены Алины Левченко. По такой схеме супруги в июле 2022 года продали свой Range Rover Sport примерно за $76 000 и сразу приобрели Mercedes-Benz G400 в 2020-м. На вторичном рынке такое авто стоит не менее $158 800.

В декабре Mercedes поменяли на Range Rover, который стоит около $185 тыс. Через несколько месяцев, а именно в марте супруги заменили свой автомобиль на Mercedes-Benz EQS 580 2022-го года. Расследователи предполагают, что авто купили за $185 тыс.

Выяснилось также, что нардеп несколько раз пытался уехать из страны во время военного положения. Первые попытки были неудачны — он обращался в суд, но вопросы решили во внесудебном порядке.

После анализа соцсетей супруги Торохтия журналисты выяснили, что депутат с женой находились в Болгарии в августе 2022 года незадолго до второй годовщины их брака.

Депутат подтвердил журналистам, что, несмотря на запрет, выезжал за границу после полномасштабного вторжения "по семейным делам", а именно "чтобы навестить жену и детей, выехавших из Украины".

"В случае пребывания в Болгарии, Богдан Торохтий ответил, что не помнит, выезжал ли он туда в августе 2022-го, как и вероятную цель пребывания там. Попросил прислать ему текстово вопросы и дать время на подготовку ответа. Через полчаса после Отправив вопросы, Торохтий переслал журналисту скриншот, на котором была видна дата создания совместного фото с Левченко в Fish Restaurant Levant Beach — 27 сентября 2021 года. Это должно было намекать, что фотография сделана не в 2022 году", — рассказали журналисты, отметив, что настройки телефона позволяют менять даты создания фото.

В Bihus.Info убеждены, что нардеп пытался ввести их в заблуждение, ведь анализ фотографий жены свидетельствует, что супруги отдыхали вместе именно летом 2022 года. Торохтий утверждал, что фотографии были сделаны в 2021 году, но выяснилось, что в то время он был в Киеве.

Напомним, в начале года СМИ сообщали, что тогдашний заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко во время войны пользуется дорогими автомобилями. Впоследствии он вместе с тогдашним заместителем генерального прокурора Алексеем Симоненко написали заявление об освобождении от должности. Последний фактически был уволен после скандала с отдыхом в Испании.

Впоследствии на отдыхе за границей заметили тогда еще народного депутата Николая Тищенко, которого после этого исключили из фракции и партии "Слуга народа".

После волны скандалов, связанных с поведением чиновников и нардепов во время войны, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им теперь запрещено выезжать за пределы Украины с негосударственной целью.