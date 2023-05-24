В финансировании партии "Слуга народа" нашли признаки уголовного преступления

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании провластной партии "Слуга народа". Речь идет о взносах на сумму 2 млн 896 тыс. грн, осуществленных тремя людьми.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что во время проведения государственного контроля, НАПК выявило, что три физических лица внесли денежные взносы на счет политической партии "Слуга народа" в суммах 1 млн 700 тыс. грн, 900 тыс. грн и 296 тыс. грн (в общей сложности 2 млн 896 тыс. грн).

Но НАПК установило, что эти граждане за период с 2017 по 2020 год не имели соответствующих доходов для финансирования партии в таком размере.

"Это может свидетельствовать о том, что лица, осуществившие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии", - отметили в ведомстве.

В НАПК подчеркнули, что признаки совершения уголовного проступка заключаются в преднамеренном осуществлении вклада в поддержку политической партии лицами, не имеющими на то права.

"Ведь, согласно законодательству, не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом", - напомнили в НАПК.

Там добавили, что направили обоснованный вывод о совершении уголовного правонарушения в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно уголовного проступка и проведения досудебного расследования в соответствии с ч. 2 ст. 159 1 Уголовного кодекса Украины.

"За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет", - отметили в НАПК.

Напомним, ранее народному депутату от "Слуги народа" Ольге Саладуси сообщили о подозрении из-за внесения недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.