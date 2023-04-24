Кормилец семьи: 90-летний дедушка чиновников из Львовщины стал собственником имущества на сумму 4,5 млн грн, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело мониторинг образа жизни чиновников на Львовщине и выявило необоснованные активы на 4,5 млн грн у их родственников, в частности, у 90-летнего дедушки.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что ведомство провело мониторинг образа жизни прокурора отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры Управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора (ОГП) и его отца, специалиста Львовской облгосадминистрации.

По результатам мониторинга НАПК выявило необоснованные активы на сумму 4,5 млн грн и передало материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая должна обратиться с соответствующим иском в суд. Суд решит, будут ли активы взысканы в доход государства.

"Выяснилось, что в семье двух должностных лиц, сына (прокурора) и отца (специалиста Львовской облгосадминистрации) семью обеспечивает дедушка. Ведь он в свои 90 лет приобрел квартиру в элитном киевском ЖК "Бульвар фонтанов" стоимостью 3,6 млн грн и паркоместо в этом же доме за чуть более 800 тыс. грн", - отметили в НАПК.

Кроме того, дедушка ранее (в 2013 году) также стал владельцем авто Toyota RAV4 стоимостью 345 тыс. грн, которым пользуется его зять-государственный служащий.

А в 2018 году пенсионер приобрел Lexus NX300H за 1,4 млн грн, которым пользуется внук-прокурор. Они указали право пользования этими авто в своих декларациях.

Однако родственник чиновников с 1998 года получил официальные доходы и пенсию всего на сумму около 357 тыс. грн. Из них 320 тыс грн - это пенсия, которую дедушке доставлял более 20 лет почтальон "Укрпочты" по месту жительства в одном из сел Львовщины.

Отец и сын, в свою очередь, тоже не получили достаточно официальных доходов, чтобы помочь приобрести это имущество.

Любопытно, что договоры купли-продажи квартиры и паркоместа были оформлены матерью прокурора (женой госслужащего) на основании выданных ее отцом-пенсионером доверенностей. Но фактически квартирой и паркоместом пользуется сын-прокурор.

Если суд признает эти активы необоснованными, то 4,5 млн передадут в государственный бюджет.

"Отметим, что владелец большей части указанного имущества работает прокурором в Управлении внутренней безопасности Генеральной инспекции ОГП. Основные задачи Генеральной инспекции, – проведение служебных расследований в отношении прокуроров и работников органов прокуратуры; предотвращение правонарушений в органах прокуратуры; осуществление полномочий по досудебному расследованию уголовных правонарушений прокурорами и тому подобное", - подчеркнули в НАПК.

Напомним, НАПК просит расследовать вероятное незаконное обогащение уволенного заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

В 2020 году он и его сожительница имели 4,7 миллиона гривен, 75 тысяч евро и 255 тысяч долларов, то есть общая сумма денежных активов в то время составила более 14,5 миллиона гривен.