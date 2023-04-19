Заоблачные премии Надала: суд закрыл дело в отношении мэра Тернополя

Тернопольский городской районный суд закрыл производство относительно мэра Тернополя Сергея Надала по делу о премировании в связи с отсутствием в его действиях административного правонарушения.

О решении суда сообщил лично мэр Тернополя.

"В Тернопольском горрайонном суде состоялось судебное заседание по делу, согласно которому НАПК в лице Тернопольской областной прокуратуры обвиняло меня, как городского голову, в отношении так называемого "конфликта интересов"", - написал Надал.

По его словам, суд вынес постановление, которым закрыл производство в связи с отсутствием в действиях мэра административного правонарушения.

"То есть обвинения в "заоблачных премиях" и других дополнительных начислениях неправомерны и ничтожны", - подчеркнул Надал.

Он добавил, что был вынужден потратить время на защиту в суде вместо того, чтобы заниматься делами города.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало доказательства конфликта интересов у городского головы Тернополя Сергея Надала, который выписывал себе премии в 250% от оклада.

После выхода публикации НАПК об административном протоколе по конфликту интересов у мэра Тернополя Тернопольский городской совет вышел с публичным заявлением о том, что дополнительных начислений городского головы Тернополя не было. И эта информация ложная и недостоверная.