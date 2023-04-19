Захмарні премії Надала: суд закрив справу щодо мера Тернополя

Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження щодо мера Тернополя Сергія Надала у справі про преміювання у зв’язку з відсутністю в його діях адміністративного правопорушення.

Про рішення суду повідомив особисто мер Тернополя.

"У Тернопільському міськрайонному суді відбулось судове засідання по справі, згідно якої НАЗК в особі Тернопільської обласної прокуратури звинувачувало мене, як міського голову, щодо так званого "конфлікту інтересів"", - написав Надал.

За його словами, суд виніс постанову, якою закрив провадження у зв’язку з відсутністю в діях мера адміністративного правопорушення.

"Тобто звинувачення в "захмарних преміях" та інших додаткових нарахуваннях є неправомірними та нікчемними", - наголосив Надал.

Він додав, що був вимушений витратити час на захист у суді, замість того, щоб займатися справами міста.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило докази щодо конфлікту інтересів у міського голови Тернополя Сергія Надала, який виписував собі премії у 250 % від окладу.

Після виходу публікації НАЗК про адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів у мера Тернополя Тернопільська міська рада вийшла з публічною заявою про те, що додаткових нарахувань міського голови Тернополя не було. І ця інформація є, начебто, неправдивою та недостовірною.