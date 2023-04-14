Мера Полтави Мамая звільнили з посади та видали трудову книжку

Полтавського міського голову Олександра Мамая звільнено із займаної посади на виконання вироку суду.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Там зауважують, що 4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок Вищого антикорупційного суду від 2 березня, яким Полтавського міського голову Олександра Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.

Нагадаємо, як встановили правоохоронці, Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Для виплати цим людям зарплати службовці організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до завдання місцевому бюджету зазначених збитків.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 2 березня затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та міським головою Полтави Олександром Мамаєм.

Відповідно до угоди про визнання винуватості Мамай перерахував 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів".

Мамай був мером Полтави вже впродовж 12 років: вперше його обрали в 2010 році, переобрали в 2015 році (обидва рази балотувався від партії "Совість України"), а в 2020 році переобрали ще раз (тоді він балотувався вже від партії "За майбутнє").

Зазначимо, що наразі організація нових виборів в Україні як на центральному, так і на місцевому рівні є неможливою через воєнний стан. У випадку втрати повноважень мерами їхнє місце зазвичай займає секретар міської ради.

У Полтаві ним є Андрій Карпов, що також відомий як блогер Андрій Полтава та ведучий власного YouTube-проекту "Вата Шоу", який також транслювався телеканалом "Прямий". До міської ради він потрапив за результатами виборів, що відбулися в жовтні 2020 року, на яких балотувався від партії "Європейська солідарність". В березні 2021 року його було обрано секретарем міськради.