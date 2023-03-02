Меру Полтави Мамаю дали умовний термін в обмін на донат на "Армію дронів": подробиці вироку

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 2 березня затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та міським головою Полтави Олександром Мамаєм.

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Як повідомляють у САП, відповідно до вищевказаної угоди суд визнав мера винуватим за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 191, а також частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу.

Йдеться про організацю розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також організацію внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тисяч гривень збитків.

Розслідуванням Національного антикорупційного бюро було встановлено, що Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу двої осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Для виплати цим людям зарплати службовці організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до завдання місцевому бюджету зазначених збитків.

"Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, строком на один рік. На підставі статті 75 ККУ суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком один рік", - повідомили в САП.

Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язався перерахувати у фонд United 24 на спільний проєкт Генерального штабу Збройних сил України, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації та Міністерства цифрової трансформації "Армія дронів" 2 мільйона гривень.

Інші обвинувачені у справі - два виконавці та два пособники у розтраті коштів - також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж були затверджені судом.

Відповідно до угоди їм було призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком один рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, строком на один рік.

В прокуратурі при цьому нагадують, що згідно статті 79 закону про місцеве самоврядування, набрання обвинувальним вироком законної сили буде підставою для дострокового припинення повноважень міського голови. Натомість поки цього не відбулося, оскільки вирок протягом 30 днів можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС.

Зазначимо, що наразі організація нових виборів в Україні як на центральному, так і на місцевому рівні є неможливою через воєнний стан. У випадку втрати повноважень мерами їхнє місце зазвичай займає секретар міської ради.

У Полтаві ним є Андрій Карпов, що також відомий як блогер Андрій Полтава та ведучий власного YouTube-проекту "Вата Шоу", який також транслювався телеканалом "Прямий". До міської ради він потрапив за результатами виборів, що відбулися в жовтні 2020 року, на яких балотувався від партії "Європейська солідарність". В березні 2021 року його було обрано секретарем міськради.

Мамай же є мером Полтави вже впродовж 12 років: вперше його обрали в 2010 році, переобрали в 2015 році (обидва рази балотувався від партії "Совість України"), а в 2020 році переобрали ще раз (тоді він балотувався вже від партії "За майбутнє").