Мэру Полтавы Мамаю дали условный срок в обмен на донат на "Армию дронов": подробности приговора

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 2 марта утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и мэром Полтавы Александром Мамаем.

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Как сообщают в САП, согласно вышеуказанному соглашению суд признал мэра виновным по части 3 статьи 27, части 4 статьи 191, а также части 3 статьи 28, части 1 статьи 366 Уголовного кодекса.

Речь идет об организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что в итоге нанесло местному бюджету более 570 тысяч гривен ущерба.

Расследованием Национального антикоррупционного бюро было установлено, что Мамай, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу двух человек, которые фактически не выполняли работу на предприятии, а осуществляли ведение домашнего хозяйства в помещении городского головы и его близкого окружения.

Для выплаты этим людям зарплаты служащие организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что в итоге привело к нанесению местному бюджету указанного ущерба.

"Учитывая, что мэр города возместил нанесенный ущерб, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, сроком на один год. На основании статьи 75 УКУ суд освободил лицо от наказания с испытательным сроком один год", - сообщили в САП.

Кроме того, по условиям соглашения мэр обязался перечислить в фонд United 24 на совместный проект Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Госслужбы спецсвязи и защиты информации и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов" 2 миллиона гривен.

Другие обвиняемые по делу - два исполнителя и два пособника в растрате средств - также признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, которые тоже были утверждены судом.

В соответствии с соглашением им было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком один год и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, сроком на один год.

В прокуратуре при этом напоминают, что согласно статье 79 закона о местном самоуправлении, вступление обвинительного приговора в законную силу будет основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы. Однако пока этого не произошло, поскольку приговор в течение 30 дней можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС.

Отметим, что в настоящее время организация новых выборов в Украине как на центральном, так и на местном уровне невозможна из-за военного положения. В случае утраты полномочий мэрами их место обычно занимает секретарь городского совета.

В Полтаве им является Андрей Карпов, также известный как блогер Андрей Полтава и ведущий собственного YouTube-проекта "Вата Шоу", который также транслировался телеканалом "Прямой". В городской совет он попал по результатам прошедших в октябре 2020 года выборов, на которых баллотировался от партии "Европейская солидарность". В марте 2021 года он был избран секретарем горсовета.

Мамай же является мэром Полтавы уже 12 лет: впервые его избрали в 2010 году, переизбрали в 2015 году (оба раза баллотировался от партии "Совесть Украины"), а в 2020 году переизбрали еще раз (тогда он баллотировался уже от партии "За будущее" ").