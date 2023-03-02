Испытательный срок и донат на дроны: с обвиняемым в подкупе главы ГИАГ заключили "сделку"

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором САП с представителем застройщика, которого обвиняют в попытке подкупа главы Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству (ГИАГ).

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

По условиям соглашения, суд освободил обвиняемого от наказания в виде 5 лет лишения свободы. Вместо этого ему назначили испытательный срок продолжительностью 3 года. С условием выполнения обязанностей, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд изменил меру пресечения в виде залога на личное обязательство. Таким образом, 2,23 млн гривен залога будут перечислены на специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

В то же время почти 120 тысяч долларов, изъятых во время обыска автомобиля обвиняемого, пойдут в доход государства.

Также в рамках соглашения обвиняемый должен пожертвовать 100 тыс. долларов на проект "Армия дронов" в Фонд United 24.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней.

Напомним, обвиняемый действовал в интересах компании-застройщика Perfect Group, пытавшейся за 120 тыс. долларов получить в ГИАГ сертификат о принятии в эксплуатацию возведенной с нарушениями многоэтажки ЖК "Терракота".