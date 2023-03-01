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Экс-главу "Борисполя" приговорили к 5 годам лишения свободы: в чем его обвиняют
Высший антикоррупционный суд признал виновным в злоупотреблении служебным положением бывшего и.о. генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне. В качестве наказания ему назначили 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Другую обвиняемую по этому делу - начальницу службы договоров неавиационной деятельности аэропорта "Борисполь" Олесю Левочко - приговорили к 4 годам заключения.
Обоим обвиняемым запретили в течение 3 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, они должны уплатить штраф – по 8,5 тыс. гривен каждый.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также Антикорсуд приказал взыскать солидарно с обоих обвиняемых в пользу Фонда госимущества почти 11 млн гривен – в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб.
Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней.
Напомним, по данным следствия, Дыхное и Левочко без конкурса и по заниженной стоимости разрешили компаниям "Артерия Групп" и "Кофе Бар Плюс" арендовать помещение на 3 этаже терминала D аэропорта "Борисполь". Ущерб от такой сделки правоохранители оценили более чем в 16,5 млн гривен.