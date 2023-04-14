Мэра Полтавы Мамая уволили с должности и выдали трудовую книжку

Полтавский городской голова Александр Мамай уволен с занимаемой должности во исполнение приговора суда.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Там отмечают, что 4 апреля 2023 года вступил в законную силу приговор Высшего антикоррупционного суда от 2 марта, которым Полтавский городской голова Александр Мамай признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных данных.

Кроме того, 12 апреля 2023 года исполнительным комитетом Полтавского городского совета Мамая уволили с занимаемой должности и выдали трудовую книжку с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства.

Напомним, как установили правоохранители, Мамай, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу лиц, фактически не выполнявших работу на предприятии, а осуществлявших ведение домашнего хозяйства в доме городского головы и его близкого окружения.

Для выплаты этим людям зарплаты служащие организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что в итоге привело к нанесению убытков местному бюджету.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 2 марта утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и мэром Полтавы Александром Мамаем.

Согласно соглашению о признании виновности Мамай перечислил 2 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".

Мамай был мэром Полтавы уже 12 лет: впервые его избрали в 2010 году, переизбрали в 2015 году (оба раза баллотировался от партии "Совесть Украины"), а в 2020 году переизбрали еще раз (тогда он баллотировался уже от партии "За будущее" ).

Отметим, что в настоящее время организация новых выборов в Украине как на центральном, так и на местном уровне невозможна из-за военного положения. В случае утраты полномочий мэрами их место обычно занимает секретарь городского совета.

В Полтаве им является Андрей Карпов, также известный как блоггер Андрей Полтава и ведущий собственного YouTube-проекта "Вата Шоу", который также транслировался телеканалом "Прямой". В городской совет он попал по результатам состоявшихся в октябре 2020 года выборов, на которых баллотировался от партии "Европейская солидарность". В марте 2021 года он был избран секретарем горсовета.