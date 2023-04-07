НАПК предоставило доказательства завышенного премирования мэра Тернополя Надала (ДОКУМЕНТЫ)

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало доказательства конфликта интересов у городского головы Тернополя Сергея Надала, который выписывал собы премыъ в 250 % от оклада.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Что мы знаем о Тернополе? Есть замечательная песня о прекрасном городе, есть красивое озеро. А еще городской голова Тернополя премирует себя до 250% от суммы оклада, но отказывается от этого", - метко отмечают в ведомстве.

После выхода публикации НАПК об административном протоколе по конфликту интересов у мэра Тернополя Тернопольский городской совет вышел с публичным заявлением о том, что дополнительных начислений городского головы Тернополя не было. И эта информация ложная и недостоверная.

"Учитывая, что в военное время доступ к данным о зарплате, особенно мэров, ограничен, мы подозреваем, что работники Тернопольского городского совета могли не знать о нюансах оплаты труда мэра из-за закрытости процесса премирования", - отмечают в НАПК.

Ведомство публикует административный протокол, составленный из-за нарушения требований антикоррупционного законодательства мэром города Тернополь. В частности, на страницах 5, 6, 7 протокола можно просмотреть полный перечень распоряжений Тернопольского городского головы, которыми он премировал сам себя в течение 2021 и 2022 годов.

В НАПК не ставят под сомнение добросовестность или профессиональность выполнения работы городского головы, поэтому подробнее разъясняют суть нарушения.

"Составляющей любого конфликта интересов является частный интерес. В этом случае - оценка своей работы самим собой для получения премий большего размера. То есть мэр имеет право на премии, но определять размер премирования себе же он не может. Ни во время войны, ни в другое время. Также ни должность мэра, ни статус народного депутата не имеют значения, когда есть факты нарушения", - подчеркнули в ведомстве.

НАПК поддерживает общественный резонанс этого дела, что побуждает глубже разобраться в вопросах оплаты труда городских голов и проверить их на предмет конфликта интересов при премировании.

Ранее Яворовский районный суд Львовской области оштрафовал по этой статье на 6800 гривен мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его права занимать должность городского головы на год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

В августе 2022 года Атрошенко распорядился своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу.