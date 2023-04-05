Перераховував гроші на потреби ЗСУ: міськрада Тернополя відповіла на звинувачення у максимальних преміях меру

Міська рада Тернополя заявила, що інформація Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) про додаткові нарахування меру міста Сергію Надалу не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Тернополя.

Там зазначають, що у 2022 році міський голова Тернополя Сергій Надал не отримував і взагалі не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, оскільки вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку із війною в Україні.

"Тому інформація, яка міститься на сайті НАЗК щодо таких виплат, є недостовірною. Це не вперше і вже неодноразово в суді було скасовано подібні протоколи", - йдеться у повідомленні.

У міськраді Тернополя підкреслили, що чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп.

Також там зазначають, що мером Тернополя та працівниками виконавчих органів Тернопільської міської ради протягом 2022 року на потреби Збройних Сил України було перераховано кошти в сумі 444 484, 04 грн, крім цього на потреби Збройних Сил України було придбано за особисті кошти міського голови та працівників:

авто на суму 950 000, 00 грн;

дрони на суму 1 110 000, 00 грн;

старлінки на суму 1 549 000, 00 грн.

"Оплата праці міського голови, працівників міської ради здійснюється у розмірах, визначених Постановою № 268 та у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради, яким у кожному бюджетному періоді визначено розмір цих видатків", - наголосили у міськраді Тернополя.

Там додали, що розмір преміювання міському голові визначає комісія, яка створена виконавчим комітетом ради, а тому у Надала на етапі підписання розпоряджень про виплату премій працівникам відсутні дискреційні повноваження не тільки щодо встановлення розміру премії, але й щодо самої технічної функції підписання цього документу, оскільки право на оплату праці гарантовано Конституції України.

Нагадаємо, НАЗК склало адміністративний протокол на міського голову Тернополя Сергія Надала, який впродовж війни виписував собі максимальні премії. За даними відомства, розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу.