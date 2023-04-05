Перечислял деньги на нужды ВСУ: горсовет Тернополя ответил на обвинения в максимальных премиях мэру

Городской совет Тернополя заявил, что информация Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о дополнительных начислениях мэру города Сергею Надалу не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Тернополя.

Там отмечают, что у в 2022 году мэр Тернополя Сергей Надал не получал и вообще не обращался с заявлениями о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и помощи на оздоровление, поскольку решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине.

"Поэтому информация, которая содержится на сайте НАПК относительно таких выплат, недостоверна", - говорится в сообщении.

В горсовете Тернополя подчеркнули, что чиновники НАПК продолжают оказывать давление на местное самоуправление и клевещут.

Также там отмечают, что мэром Тернополя и работниками исполнительных органов Тернопольского городского совета в течение 2022 года на нужды Вооруженных Сил Украины были перечислены средства в сумме 444 484, 04 грн, кроме этого на нужды Вооруженных Сил Украины были приобретены за личные средства городского головы:

авто на сумму 950 000,00 грн;

дроны на сумму 1 110 000,00 грн;

старлинки на сумму 1 549 000, 00 грн.

"Оплата труда городского головы, работников городского совета осуществляется в размерах, определенных Постановлением № 268 и в пределах утвержденных расходов на оплату труда в соответствии с решением сессии Тернопольского городского совета, которым в каждом бюджетном периоде определен размер этих расходов", - отметили в горсовете Тернополя.

Там добавили, что размер премирования городскому голове определяет комиссия, созданная исполнительным комитетом совета, а потому у Надала на этапе подписания распоряжений о выплате премий работникам отсутствуют дискреционные полномочия не только по установлению размера премии, но и по самой технической функции подписания этого документа, поскольку право на оплату труда гарантировано Конституцией Украины.

Напомним, НАПК составило административный протокол на городского голову Тернополя Сергея Надала, который на протяжении войны выписывал себе максимальные премии. По данным ведомства, размер премий мог достигать 250% должностного оклада.