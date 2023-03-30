Суд визнав нардепа Констанкевич винною у недостовірному декларуванні: оголошено вирок

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винною народного депутата від групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич у недостовірному декларуванні. Покарання — штраф у 44,2 тис грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням функцій представника влади в органах держвлади строком на 1 рік.

Про це повідомила пресслужба САП.

"30 березня 2023 року за участю прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким чинного народного депутата визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України (у редакції закону від 4 грудня 2020 року №1074-ІХ) )", - йдеться у повідомленні САП.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У САП нагадали, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному із центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020-2021 років.

НАБУ викрило Констанкевич на недекларуванні орендованої квартири у грудні 2022 року, а в січні повідомило, що оголосило її у розшук.