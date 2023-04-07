НАЗК надало докази завищеного преміювання мера Тернополя Надала (ДОКУМЕНТИ)

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило докази щодо конфлікту інтересів у міського голови Тернополя Сергія Надала, який виписував собы премыъ у 250 % від окладу.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Що ми знаємо про Тернопіль? Є чудова пісня про файне місто, є красиве озеро. А ще міський голова Тернополя преміює себе до 250% від суми окладу, але цурається цього", - влучно зауважують у відомстві.

Після виходу публікації НАЗК про адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів у мера Тернополя Тернопільська міська рада вийшла з публічною заявою про те, що додаткових нарахувань міського голови Тернополя не було. І ця інформація є, начебто, неправдивою та недостовірною.

"Враховуючи, що у воєнний час доступ до даних про зарплатню, особливо мерів, обмежений, ми підозрюємо, що працівники Тернопільської міської ради могли не знати про нюанси оплати праці мера через закритість процесу преміювання", - наголошують у НАЗК.

Відомство публікує адміністративний протокол, складеним через порушення вимог антикорупційного законодавства мером міста Тернопіль. Зокрема, на сторінках 5, 6, 7 протоколу можна переглянути повний перелік розпоряджень Тернопільського міського голови, якими він преміював сам себе протягом 2021 та 2022 років.

У НАЗК не ставлять під сумнів сумлінність чи професійність виконання роботи міського голови, тому роз’яснюють докладніше суть порушення.

"Складовою будь-якого конфлікту інтересів є приватний інтерес. У цьому випадку - оцінювання своєї роботи самим собою для отримання премій більшого розміру. Тобто мер має право на премії, але визначати розмір преміювання собі ж він не може. Ні під час війни, ні в інший час. Також ні посада мера, ані статус народного депутата не мають значення, коли є факти порушення", - підкреслили у відомстві.

НАЗК підтримує суспільний резонанс цієї справи, що спонукає глибше розібратися в питаннях оплати праці міських голів та перевірити їх на предмет наявності конфлікту інтересів при преміюванні.

Раніше Яворівський районний суд Львівської області оштрафував за цією статтею на 6800 гривень мера Чернігова Владислава Атрошенка та позбавив його права обіймати посаду міського голови на рік за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

У серпні 2022 року Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон.