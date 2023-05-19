Забула про недобудову. Ще одній депутатці зі "Слуги народу" повідомили про підозру в недостовірному декларуванні

Чинній народній депутатці від “Слуги народу” Ользі Саладусі повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було", - йдеться у повідомленні.

Фото: НАБУ

Як зазначається, за результатами перевірки декларації НАЗК звернуло увагу на цей факт, і нардепці була надана можливість усунути неточності.

"Проте навіть після цього народна обраниця вирішила не показувати об’єкт нерухомості — подала виправлену декларацію без відповідних даних", - зазначили у НАБУ.

На підставі висновку НАЗК восени 2021 року НАБУ і Спеціалізована актикорупційна прокуратура почали розслідування. Вони здобули достатньо доказів того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній вже був зведений.

Дії нардепки кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає штраф або до двох років обмеження волі.

У НАБУ не називають ім'я фігурантки, але, депутатка від "Слуги народа" Ольга Саладуха 19 травня повідомила, що отримала підозру від НАБУ та САП через внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

"Відразу хочу запевнити, що не вчиняла жодних умисних дій спрямованих на недостовірне декларування свого майна чи його приховування… Зараз уважно вивчаємо надані матеріали, щоб зробити детальніший висновок щодо усіх юридичних нюансів. Звичайно, розраховую на подальше об’єктивне вивчення всіх деталей справи задіяними інституціями", - зазначила вона.