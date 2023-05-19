Забыла о недостройке. Еще однму депутату из "Слуги народа" сообщили о подозрении в недостоверном декларировании

Действующему народному депутату от "Слуги народа" Ольге Саладухе сообщили о подозрении о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"По данным следствия, народная избранница не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости – недостроенный дом площадью более 167 кв. м под Киевом. Землю она приобрела в собственность в 2020 году, и о расположенной на ней недостройке в договоре купли продаж, как оказалось, упоминания не было", - говорится в сообщении.

Фото: НАБУ

Как отмечается, по результатам проверки декларации НАПК обратило внимание на этот факт, и депутату была предоставлена возможность устранить неточности.

"Но даже после этого народная избранница решила не показывать объект недвижимости — подала исправленную декларацию без соответствующих данных", - отметили в НАБУ.

На основании заключения НАПК осенью 2021 года НАБУ и Специализированная актикоррупционная прокуратура начали расследование. Они получили достаточно доказательств того, что к моменту приобретения земельного участка дом на нем уже был построен.

Действия депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает штраф или до двух лет ограничения свободы.

В НАБУ не называют имя фигурантки, но депутат от "Слуги народа" Ольга Саладуха 19 мая сообщила, что получила подозрение от НАБУ и САП из-за внесения недостоверных сведений в декларацию за 2020 год.

"Сразу хочу заверить, что не совершала никаких умышленных действий, направленных на недостоверное декларирование своего имущества или его сокрытие… Сейчас внимательно изучаем предоставленные материалы, чтобы сделать более подробный вывод по всем юридическим нюансам. Конечно, рассчитываю на дальнейшее объективное изучение всех деталей дела задействованными институтами", – отметила она.