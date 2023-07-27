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После скандала с Мальдивами Рада лишила Аристова депутатских полномочий
Верховная Рада во время заседания 27 июля поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова. Решение поддержали 320 нардепов на фоне скандала с его поездкой на Мальдивы.
Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.
В Раде Аристов был заместителем председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Он сам подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.
Скандал с Аристовым: что известно
24 июля "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщило, что нардепа Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. В отеле журналистам подтвердили, что у них был такой гость, но он уже выселился.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Такое поведение нардепа во время войны в стране повлекло за собой волну возмущения в обществе. После чего он и подал заявление в Раду.
В то же время Аристов в Facebook утверждал, что уехал за границу "на законном основании".
Однако правоохранители начали расследование по этому поводу. Подтверждено, что в июле депутат с рабочим визитом выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.