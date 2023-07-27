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Після скандалу з Мальдівами Рада позбавила Арістова депутатських повноважень

Юрій Арістов, скандал з мальдівами
Юрій Арістов. Фото: Facebook політика

Верховна Рада під час засідання  27 липня підтримала дострокове припинення депутатських повноважень народного депутат від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова. Рішення прийняли 320 нардепів на тлі скандалу з його поїздкою на Мальдіви.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

У Раді Арістов був заступником голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він сам подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень народного депутата України. 

Скандал з Арістовим: що відомо

24 липня "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела повідомило, що нардепа Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. В готелі журналістам підтвердили, що мали такого гостя, але він вже виселився.

Така поведінка нардепа під час війни в країні спричинила хвилю обурення у суспільстві. Після чого він і подав заяву до Ради. 

Водночас Арістов в Facebook стверджував, що виїхав за кордон "на законних засадах". 

Проте правоохоронці розпочали розслідування щодо законності його виїзду на відпочинок. Наразі підтверджено, що у липні депутат з робочим візитом виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви.

Автор:
Віта Молодан