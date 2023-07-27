Після скандалу з Мальдівами Рада позбавила Арістова депутатських повноважень

Верховна Рада під час засідання 27 липня підтримала дострокове припинення депутатських повноважень народного депутат від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова. Рішення прийняли 320 нардепів на тлі скандалу з його поїздкою на Мальдіви.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

У Раді Арістов був заступником голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він сам подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень народного депутата України.

Скандал з Арістовим: що відомо

24 липня "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела повідомило, що нардепа Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. В готелі журналістам підтвердили, що мали такого гостя, але він вже виселився.

Така поведінка нардепа під час війни в країні спричинила хвилю обурення у суспільстві. Після чого він і подав заяву до Ради.

Водночас Арістов в Facebook стверджував, що виїхав за кордон "на законних засадах".

Проте правоохоронці розпочали розслідування щодо законності його виїзду на відпочинок. Наразі підтверджено, що у липні депутат з робочим візитом виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви.