Во время войны отдыхал на Мальдивах. У нардепа Аристова провели обыски, начато уголовное производство (ФОТО)

Правоохранители расследуют законность выезда на отдых заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа от партии "Слуга народа" Юрия Аристова.

Об этом сообщают СБУ и ГБР .

Установлено, что в середине июля 2023 года депутат находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах. По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу.

Подтверждено, что в июле депутат с рабочим визитом выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также установлено, что депутат вместе с семьей - женой и детьми - до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила его загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.

В рамках расследования следователи ГБР выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу. В частности, будут изучать возможное внесение заведомо ложных сведений в официальные документы о его выезде, а именно о сроке, целях и странах командировки.

Кроме того, Служба безопасности проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей.

Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на отдых за границу во время войны. В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности.

Скандал с Аристовым: что известно

24 июля "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщило, что Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. В отеле журналистам подтвердили, что у него был такой гость, но он уже выселился.



Такое поведение нардепа во время войны в стране повлекло за собой волну возмущения в обществе.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 25 июля сообщил, что Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.

Президент Владимир Зеленский после скандала пригрозил депутатам и другим госслужащим и напомнил, что они должны работать ради Украины.