"Вас таких не будет": Зеленский обратился к чиновникам, забывшим о войне

Президент Владимир Зеленский после скандалов с нардепом Юрием Аристовым и бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым напомнил депутатам и другим госслужащим, что они должны работать ради Украины.

Об этом он заявил 25 июля в вечернем видеообращении.

По его словам, некоторым людям кажется, что война где-то далеко от них и будто купол Верховной Рады или стены каких-то там кабинете закроют их от реальности.

"Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или каким-либо другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников - это это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в то время как одни днями ищут оружие для государства, другие занимаются внутренним предательством и личным обогащением вместо интересов Украины. Он добавил, что это вызывает "по меньшей мере ярость".

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать. В Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как больше времени провести бы за границей и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их соединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", – вас таких не будет", - сказал глава государства.

Он добавил, что не будет и тех, кто из-за каких-то своих выгод не хочет принимать решения, необходимые для обороны Украины или для европейской интеграции.

"Каждый закон, который нужен, чтобы усилить позиции наших воинов, должен быть принят. Каждый закон, который нужен, чтобы Украина начала переговоры с ЕС по вступлению, должен быть принят. И я больше не хочу слышать никаких отговорок. И никто не хочет. Украина вам больше времени не дает. Если вы работаете ради Украины, вы нужны Украине, если нет, то нет" - подчеркнул Зеленский..

Кроме того, он сообщил, что получил некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов" и результаты "неутешительные".

Скандал с Аристовым: что известно

24 июля "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщило, что заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа от партии "Слуга народа" Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. В отеле журналистам подтвердили, что у него был такой гость, но он уже выселился.

Такое поведение нардепа во время войны в стране повлекло за собой волну возмущения в обществе.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 25 июля сообщил, что Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.

Что известно о деле бывшего одесского военкома Борисова

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора 24 июля задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он пытался сбежать от следствия.

25 июля Печерский районный суд Киева отправил на два месяца Евгения Борисова под стражу с возможностью внесения залога в размере 150 млн. грн.

В то же время из-за схем незаконного обогащения Борисова, что вызвало возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК.