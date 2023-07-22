Бывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины) бывшему одесскому военкому. Речь идет о Евгении Борисове, которого 28 июня уволили с должности.

Об этом рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Логично, что только увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу", сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас идет проверка всех военкоматов и за каждое такое нарушение ответственность будет неизбежной.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, с начала полномасштабной войны члены семьи подозреваемого приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 151 млн. грн. При этом официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году приобрела в Испании дом стоимостью почти 4 млн евро, а в этом году стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

У тещи эксвоенкома тоже солидный: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Кроме того, во второй половине декабря 2022 года, чиновник путем обмана выехал за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и Королевстве Испания.

Напомним, по данным СМИ со ссылкой на бывшего нардепа Игоря Мосийчука начальник Одесского военкомата Евгений Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных. Это позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

После того, как скандал с Борисовим получил огласку, президент рекомендовал Министерству обороны отправлять военкомов на линию фронта, поскольку они "возрастами сидят в кабинетах, поросли мхом и корнями".