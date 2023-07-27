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Изгнанному из Рады Аристову вручили подозрение из-за отдыха на Мальдивах: тюрьма ему не грозит (ФОТО)
Бывшему уже депутату Верховной Рады Юрию Аристову вечером 27 июля по материалам расследования Госбюро расследований и Службы безопасности Украины было сообщено о подозрении в служебном подлоге.
Как сообщают ГБР и СБУ, речь идет о части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).
Эта норма предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-68 тысяч гривен) или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Лишение же свободы эта норма не предусматривает.
"В рамках расследования следователи бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу", - отмечают в ГБР.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, изучаются обстоятельства внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о выезде бывшего уже зампреда парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а именно относительно срока, цели и стран его командировки.
Следствием подтверждено, что в период с 5 июня по 22 июля депутат находился за пределами Украины. Формально он выезжал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.
Отмечается, что 10 июля, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля. При этом в электронную систему здравоохранения были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование Аристова фактически не осуществлялось.
Также установлено, что депутат вместе с семьей - женой и детьми - до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives (остров Итхаафуши).
Напомним, что ранее в четверг у Аристова прошли обыски. Накануне из-за скандала с отдыхом на Мальдивах депутат подал заявление о сложении полномочий, которое парламент 27 июля поддержал.