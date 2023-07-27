Изгнанному из Рады Аристову вручили подозрение из-за отдыха на Мальдивах: тюрьма ему не грозит (ФОТО)

Бывшему уже депутату Верховной Рады Юрию Аристову вечером 27 июля по материалам расследования Госбюро расследований и Службы безопасности Украины было сообщено о подозрении в служебном подлоге.

Как сообщают ГБР и СБУ, речь идет о части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

Эта норма предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-68 тысяч гривен) или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Лишение же свободы эта норма не предусматривает.

Фото: СБУ

"В рамках расследования следователи бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу", - отмечают в ГБР.

В частности, изучаются обстоятельства внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о выезде бывшего уже зампреда парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а именно относительно срока, цели и стран его командировки.

Следствием подтверждено, что в период с 5 июня по 22 июля депутат находился за пределами Украины. Формально он выезжал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.

Отмечается, что 10 июля, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля. При этом в электронную систему здравоохранения были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование Аристова фактически не осуществлялось.

Также установлено, что депутат вместе с семьей - женой и детьми - до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives (остров Итхаафуши).

Напомним, что ранее в четверг у Аристова прошли обыски. Накануне из-за скандала с отдыхом на Мальдивах депутат подал заявление о сложении полномочий, которое парламент 27 июля поддержал.