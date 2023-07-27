Почему новости о якобы праздновании и.о. налоговой службы своего дня рождения вместо работы с международными партнерами - фейк

С 10 по 21 июля Татьяна Кириенко вместе с делегациями Минфина и ГНС находилась в командировке в Вене, даты которой определили советники Казначейства США. За это ее обвинили в громком праздновании своего дня рождения.

По сети чуть ли не каждый день ходят скандалы с чиновниками и политиками. Не успела утихнуть история с фешенебельным отдыхом нардепа Аристова из "Слуги народа" на Мальдивах, как несколько телеграмм-каналов и популярных блоггеров начали разносить очередную порцию измены. На этот раз о том, что и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко якобы выезжала за границу для празднования своего дня рождения. Но если в случае с Юрием Аристовым факты оказались железобетонными и нардеп добровольно написал заявление о прекращении своих полномочий (чем, по сути, признал вину), то ситуация с Кириенко критики не выдерживает. И тому есть несколько причин.

Причина первая: даты командировки выбирали США

Как свидетельствует информация с официального сайта ГНСУ, и. председателя Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко вместе с делегацией ГНС и Минфина с 10 по 21 июля провела в командировке в Вене. Примечательно, что командировочные даты определили советники Офиса по технической помощи Казначейства США и украинская сторона никак не влияет на этот процесс. Очевидно, Кириенко свой день рождения встретила в рабочей поездке и проводила совещания с международными партнерами.

Однако еще до возвращения в Украину ряд telegram-каналов и блоггеров врасплох начали обвинять Кириенко в том, что свой день рождения она решила отпраздновать за границей. Кроме главы ДПС досталось и ее коллегам, которые якобы участвовали в праздновании.

OBOZREVATEL первым решил проверить указанную информацию. Издание получило копию письма по приглашению от Казначейства США на указанные даты. Очевидно, что Татьяна Кириенко не способна повлиять на рабочий график советников по Казчеству США.

Копия письма с приглашением от Казначейства США на указанные даты

Причина вторая: Минфин давал "добро", а гости опоздали на празднование которого не было

Кроме этого, как выяснило Delo.ua из-за своих источников в Минфине, командировка Кириенко была предварительно согласована. Кроме того, соответствующее разрешение Кириенко получила от Михаила Федорова.

Письмо-соглашение от Михаила Федорова

Более того - вместе с налоговиками в Вену отправлялись и работники Минфина во главе с замминистра Светланой Воробей. Именно о делегации Минфина упоминали телеграмм-каналы, как о гостях на праздновании дня рождения Татьяны Кириенко.

Состав делегации Минфина

Однако здесь есть одна существенная загвоздка. День рождения Татьяны Кириенко действительно совпал с первым днем командировки в Вену. Вот только все остальные коллеги прибыли в австрийскую столицу на два дня позже дать "громкий пир" о котором рассказывали telegram-каналы.

Причина третья – реакция профильного комитета

Примечательно, что на вбросы отреагировал и глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.

"С интересом уже вторую неделю подряд наблюдаю за безуспешными попытками через один пул ломов, напрямую связанный с очень дорогими для страны коррупционерами, разогнать тупой фейк о праздновании дня рождения и.о. Главы ГНС в Вене. На украденные деньги ребята пытаются провести аналогию с кейсом к известным путешествиям на отдых на Мальдивы и Португалию некоторых народных избранников", - пишет Гетманцев у себя в telegram-канале.

"Но тема почему-то не взлетает. Возможно не хватает шок-контента с обнаженными танцами на столе, возможно подгуляла драматургия, может день рождения в другое время, или возможно мешает легенда, с которой не бьется присутствие на праздновании полного состава миссии МВФ, казначейства США и руководства Минфина.На праздновании не дня рождения, конечно, а этой же самой миссии.Мое мнение - протухшие ломы.Нет огня.Меняйте.А если серьезно, не понимаю зачем тратить на плохую медийку деньги, которые вскоре понадобятся на хороших адвокатов. По уголовному праву", - подытожил глава профильного комитета.