Чому новини про нібито святкування в.о. податкової служби свого дня народження замість роботи з міжнародними партнерами — фейк

З 10 по 21 липня Тетяна Кірієнко разом делегаціями Мінфіну та ДПС перебувала у відрядженні у Відні, дати якого визначили радники Казначейства США. За це її звинуватили в гучному святкуванні свого дня народження.

Мережею чи не щодня ширяться скандали з чиновниками та політиками. Не встигла вщухнути історія з фешенебельним відпочинком нардепа Арістова зі "Слуги народу" на Мальдивах, як кілька телеграм-каналів та популярних блогерів почали розносити чергову порцію зради. Цього разу про те, що в.о голови Державної податкової служби України Тетяна Кірієнко нібито виїжджала за кордон для святкування свого дня народження. Але якщо у випадку з Юрієм Арістовим факти виявилися залізобетонними і нардеп добровільно написав заяву про припинення своїх повноважень (чим, по суті, визнав провину), то з ситуація з Кірієнко критики не витримує. І на це є кілька причин.

Причина перша: дати відрядження обирали США

Як свідчить інформація з офіційного сайту ДПСУ, в.о. голови Державної податкової служби України Тетяна Кірієнко разом із делегацією ДПС та Мінфіну з 10 по 21 липня провела у відрядженні у Відні. Примітно, що дати відрядження визначили радники Офісу з технічної допомоги Казначейства США і українська сторона ніяк не впливає на цей процес. Очевидно, що Кірієнко свій день народження зустріла у робочій поїздці і проводила наради з міжнародними партнерами.

Однак ще до повернення в Україну ряд telegram-каналів та блогерів зненацька почали звинувачувати Кірієнко в тому, що свій день народження вона вирішила відсвяткувати за кордоном. Окрім очільниці ДПС дісталось і її колегам, які начебто брали у святкуванні участь.

OBOZREVATEL першим вирішив перевірити вказану інформацію. Видання отримало копію листа з запрошенням від Казначейства США на зазначені дати. Очевидно, що Тетяна Кірієнко не здатна вплинути на робочий графік радників із Казнчейства США.

Копія листа з запрошенням від Казначейства США на зазначені дати

Причина друга: Мінфін давав "добро", а гості запізнилися на святкування якого не було

Окрім цього, як зʼясувало Delo.ua через свої джерела в Мінфіні, відрядження Кірієнко було заздалегідь узгоджене. Окрім того, відповідний дозвіл Кірієнко отримала і від Михайла Федорова.

Лист-погодження від Михайла Федорова

Ба більше - разом з податківцями до Відня вирушали й працівники Мінфіну на чолі з заступницею міністра Світланою Воробей. Саме про делегацію Мінфіну згадували телеграм-канали, як про гостей на святкуванні дня народження Тетяни Кірієнко.

Склад делегації Мінфіну

Однак тут є одна суттєва заковика. День народження Тетяни Кірієнко й справді збігся з першим днем відрядження до Відня. От лише всі інші колеги прибули в австрійську столицю на два дні пізніше дати "гучного бенкету" про який розповідали telegram-канали.

Причина третя - реакція профільного комітету

Показово, що на вкиди відреагував і голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"З цікавістю вже другий тиждень поспіль споглядаю за безуспішними спробами через один пул ломів, прямо повʼязаний з дуже дорогими для країни корупціонерами, розігнати тупий фейк про святкування дня народження в.о. Голови ДПС у Відні. На вкрадені гроші хлопці намагаються провести аналогію з кейсом до відомих подорожей на відпочинок на Мальдіви та в Португалію деяких народних обранців", - пише Гетманцев у себе в telegram-каналі.

"Але тема чомусь не взлітає. Можливо не вистачає шок-контенту з оголеними танцями на столі, можливо підгуляла драматургія, може день народження у інший час, або можливо заважає легенда, з якою не бʼється присутність на святкуванні повного складу місії МВФ, казначейства США та керівництва Мінфіну. На святкуванні не дня народження, звичайно, а цієї ж самої місії. Моя думка - протухлі ломи. Нема вогню. Змінюйте.А якщо серйозно, не розумію навіщо витрачати на погану медійку гроші, які незабаром знадобляться на хороших адвокатів. З кримінального права", - підсумував очільник профільного комітету.