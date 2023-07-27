Вигнаному з Ради Арістову вручили підозру через відпочинок на Мальдівах: тюрма йому не загрожує (ФОТО)

Колишньому вже депутату Верховної Ради Юрію Арістову ввечері 27 липня за матеріалами розслідування Держбюро розслідувань та Служби безпеки України було повідомлено про підозру в службовому підробленні.

Як повідомляють ДБР та СБУ, йдеться про частину 1 статті 366 Кримінального кодексу (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

Ця норма передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-68 тисяч гривень) або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Позбавлення ж волі ця норма не передбачає.

Фото: СБУ

"В межах розслідування слідчі бюро з'ясовують яким чином народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах попри заборону на виїзд посадовцям за кордон", - зазначають у ДБР.

Зокрема, вивчаються обставини внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про виїзд колишнього вже заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а саме щодо терміну, мети та країн його відрядження.

Слідством підтверджено, що у період з 5 червня по 22 липня депутат перебував за межами України. Формально ж він виїжджав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви.

Зазначається, що 10 липня, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було, ймовірно, внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд Арістова фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives (острів Ітхаафуші).

Нагадаємо, що раніше у четвер у Арістова пройшли обшуки. Напередодні через скандал із відпочинком на Мальдівах депутат подав заяву про складення повноважень, яку парламент 27 липня підтримав.