Суд відпустив екснардепа Арістова, що оскандалився поїздкою на Мальдіви

Печерський районний суд Києва 28 липня обрав колишньому вже депутату Верховної Ради Юрію Арістову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що раніше через скандал із відпочинком Арістова на Мальдівах той подав заяву про складення депутатських повноважень, яку парламент 27 липня підтримав.

В чому підозрюють Арістова

Після проведення напередодні обшуку в Арістова ДБР та Служба безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

Встановлено, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Формально він виїжджав через Польщу у службову поїздку на три дні до Литви з метою "поглиблення двостороннього співробітництва" з владою останньої, однак вчасно не повернувся, і згодом поїхав, як стало відомо, на відпочинок з дружиною та дітьми на фешенебельному курорті на Мальдівах.

Загалом депутата не було в Україні більше ніж півтора місяці - з 5 червня по 22 липня. Втім, фотографії з Литви він публікував 6-7 липня. В ДБР при цьому встановили, що 10 липня, перебуваючи за кордоном, Арістов дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня, але до електронної системи охорони здоров’я тоді було, ймовірно, внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд нардепа фактично не здійснювався.

Зазначимо, що інкримінована йому норма передбачає лише покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-68 тисяч гривень) або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тюремне ув'язнення нею не передбачене.