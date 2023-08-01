Холодов, проживающий за границей, объяснил сложение мандата: лечит родных

Нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов заявил, что складывает мандат в связи с исполнением семейных обязанностей и лечением родных. Соответствующее обращение Холодова к членам монобольшинства опубликовала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", – высказался парламентарий.

Он отметил, что складывает мандат, чтобы его место занял человек, который сможет "вполне посвятить себя" работе в Верховной Раде.

При этом Холодов обещает продолжить помогать "нашим людям и Вооруженным силам", а также "делать все для нашей победы" не в статусе нардепа.

"Не вижу в этом никаких проблем", – добавил он.

Обращение Андрея Холодова к фракции "Слуга народа". Источник: Юлия Палийчук / Telegram

Андрей Холодов: в Вене и на Кипре

В апреле 2022 года стало известно, что нардеп Холодов пересек государственную границу Украины. Вместе с ним была, в частности, его жена Екатерина Шаховская. Тогда в "Слуге народа" объясняли это гуманитарной миссией, "детали которой нельзя сообщать".

Осенью журналисты "Украинской правды" заметили Холодова в Вене. Тогда в контексте вопроса о том, почему он пропустил заседания парламента, депутат сказал: "[На] несколько дней я могу посетить, почему я не могу быть здесь?".

А на днях проект "Схемы" опубликовал расследование, согласно которому Холодов выезжал из Украины, в частности, в июне, августе, сентябре, октябре и декабре 2022 года. В январе 2023 года он прибыл в Украину на 10 дней, после чего уехал и с тех пор не вернулся. По данным журналистов, нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где у него семейное имение.

Вскоре после публикации этого материала стало известно, что Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Из партии "Слуга народа" его исключили.