Холодов, який проживає за кордоном, пояснив складання мандата: лікує рідних

Нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов заявив, що складає мандат у звʼязку з виконанням родиних обов'язків і лікуванням рідних. Відповідне звернення Холодова до членів монобільшості опублікувала речниця фракції Юлія Палійчук.

"Я не можу суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради", – висловився парламентар.

Він зазначив, що складає мандат, аби його місце зайняла людина, яка зможе "цілком присвятити себе" роботі у Верховній Раді.

При цьому Холодов обіцяє продовжити допомагати "нашим людям і Збройним силам", а також "робити все для нашої перемоги" не в статусі нардепа.

"Не бачу в цьому жодних проблем", – додав він.

Звернення Андрія Холодова до фракції "Слуга народу". Джерело: Юлія Палійчук / Telegram

Андрій Холодов у Відні та на Кіпрі

У квітні 2022 року стало відомо, що нардеп Холодов перетнув державний кордон України. Разом із ним була, зокрема, його дружина Катерина Шаховська. Тоді в "Слузі народу" пояснювали це гуманітарною місією, "деталі якої не можна повідомляти".

Восени журналісти "Української правди" помітили Холодова у Відні. Тоді в контексті питання про те, чому він пропустив засідання парламенту, депутат сказав: "[На] декілька днів я можу завітати, чому я не можу бути тут?".

А днями проєкт "Схеми" опублікував розслідування, згідно з яким Холодов виїжджав із України, зокрема, в червні, серпні, вересні, жовтні та грудні 2022 року. У січні 2023-го він прибув в Україну на 10 днів, після чого виїхав і з того часу не повернувся. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Невдовзі після публікації цього матеріалу стало відомо, що Холодов написав заяву про складання повноважень нардепа. Також його виключили з партії "Слуга народу".