"Слуга народу" Холодов вирішив скласти мандат: ЗМІ зʼясували, що він із січня живе за кордоном

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень. Про це 31 липня повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Як зазначив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, тимчасово в Раді буде 402 депутати. Згодом у парламенті зʼявиться наступний депутат за списком "Слуги народу".

Андрій Холодов: розслідування журналістів

Ще в квітні 2022 року стало відомо, що нардеп Холодов перетнув державний кордон. Разом із ним була, зокрема, його дружина Катерина Шаховська. Тоді в "Слузі народу" пояснювали це гуманітарною місією, "деталі якої не можна повідомляти".

Восени 2022 року журналісти "Української правди" помітили Холодова у Відні. Тоді в контексті питання про те, чому він пропустив засідання парламенту, депутат сказав: "[На] декілька днів я можу завітати, чому я не можу бути тут?".

А днями проєкт "Схеми" опублікував розслідування, згідно з яким Холодов виїжджав із України, зокрема, в червні, серпні, вересні, жовтні та грудні 2022 року. У січні 2023-го він прибув в Україну на 10 днів, після чого виїхав і з того часу не повернувся. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.