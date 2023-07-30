"Им в Украине будет сложно": Зеленский предупредил нардепов, не голосующих за евроинтеграционные законы

Президент Владимир Зеленский указывает, что депутаты Верховной Рады, не готовые голосовать за евроинтеграционные законы, должны понимать, что столкнутся с соответствующим отношением к себе в Украине.

Об этом глава государства заявил в ежедневном видеообращении, комментируя посещение им прошедшего в воскресенье в Ивано-Франковске Конгресса местных и региональных властей Украины.

Он отметил, что на мероприятии местным общинам была представлена "наша работа по "формуле мира", гарантиям безопасности для Украины на время до вступления в НАТО, переговоров с Альянсом и с Евросоюзом".

Он отметил, что люди должны понимать детали международной политики Украины, "и есть часть, в которой [они] могут помочь", в том числе с тем, чтобы у депутатов Верховной Рады был ощутимый стимул работать ради необходимых Украине решений.

"Должны быть приняты все законы, необходимые для открытия переговоров с Евросоюзом. И если кто-то не готов в Верховной Раде Украины работать положительно – он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны почувствовать соответствующее отношение к себе: или они за Украину, или им будет сложно в Украине", - заявил Зеленский.

Отметим, что среди последних принятых парламентом евроинтеграционных законов были, в частности, закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках и новая редакция закона о кредитных союзах.

Примечательно, что ни за один из них не дала ни одного голоса фракция "Батькивщина". При голосовании за первый 11 нардепов воздержались, а остальные не голосовали, а при голосовании за второй шесть депутатов от "Батькивщины", в частности, лидер фракции Юлия Тимошенко, проголосовали против, еще шесть воздержались, а остальные не голосовали.