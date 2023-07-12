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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться до конца 2023 года, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может перейти напрямую к переговорному процессу с Евросоюзом по членству уже до конца 2023 года.
Об этом он сообщил в Telegram.
Глава государства на полях саммита НАТО провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Диалог, по оценке гаранта, был хорошим. По его результатам Зеленский и сообщил о перспективе начала переговоров по членству.
"Главное, что обсуждали - нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе. Спасибо за поддержку!", - рассказал президент Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза. Киев планирует до конца 2023 выполнить все дополнительные рекомендации Еврокомиссии для вступления.
С этой целью Кабмин утвердил аудит законодательства на соответствие европейским стандартам. Отчеты по результатам оценки вместе с предложениями по приведению секторального законодательства в соответствие с правом ЕС предстоит подать до 30 августа.