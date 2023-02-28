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Украина проведет аудит законодательства на соответствие европейским стандартам: когда дедлайн
Кабинет министров утвердил порядок проведения первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского союза, предусматривающей анализ действующего законодательства Украины на предмет его соответствия праву ЕС с целью выявления несоответствий и предоставления системных предложений для их устранения.
Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 28 февраля.
Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти поручено провести первичную оценку имплементации европейского законодательства до 30 июня. Отчеты по результатам оценки вместе с предложениями по приведению секторального законодательства в соответствие с правом ЕС нужно будет подать до 30 августа.
Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль, Украина имеет амбицию начать переговоры о членстве уже в этом году, а через два года хочет быть готовой к вступлению в Евросоюз.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сейчас важно провести точную оценку наших усилий, увидеть слабые места и понять, где следует усилиться. Для этого принимаем постановление о селф-скрининге или самоаудите украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам", - указал глава Кабмина.
Как отмечают в пресс-службе правительства, координировать процесс этого аудита будет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.