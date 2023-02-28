Україна проведе аудит законодавства на відповідність європейським стандартам: коли дедлайн

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського союзу, який передбачає аналіз чинного законодавства України на предмет його відповідності праву ЄС з метою виявлення невідповідностей та надання системних пропозицій до їх усунення.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 28 лютого.

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади доручено провести первинну оцінку імплементації європейського законодавства до 30 червня. Звіти за результатами оцінки разом з пропозиціями щодо приведення секторального законодавства у відповідність з правом ЄС треба буде подати до 30 серпня.

Як підкреслив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна має амбіцію розпочати переговори про членство вже цьогоріч, а за два роки бути готовою до вступу в Євросоюз.

"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг, або самоаудит, українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам", - вказав очільник Кабміну.

Як зазначають в пресслужбі уряду, координуватиме процес цього аудиту віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.