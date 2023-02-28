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Уже у 2023 році Україна говоритиме про членство в ЄС
Рівно рік тому Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. У червні 2022-го - отримала статус кандидата. Цього року настав час для переговорів щодо членства.
Про це у Twitter написав президент України Володимир Зеленський.
"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - заявив гарант.
Глава держави наголосив, що саме Україна об'єднала Євросоюз, як ніколи раніше. Зеленський переконаний - європейська сім'я прийде разом до перемоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, після надання Україні статусу кандидата євродепутати окреслили Києву список з семи вимог для вступу. Серед них – антикорупційна реформа і наближення українського законодавства до європейського. За оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання вимог ЄС перевищив 5 балів за 10-бальною шкалою. В Україні впевнені - зможуть виконати усі додаткові рекомендації до кінця 2023 року.