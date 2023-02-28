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Уже в 2023 году Украина будет говорить о членстве в ЕС
Ровно год назад Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз. В июне 2022-го - получила статус кандидата. В этом году пришло время для переговоров касательно членства.
Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже это гарантировали. Год назад, на 5 день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", – заявил гарант.
Глава государства подчеркнул, что именно Украина объединила Евросоюз, как никогда раньше. Зеленский убежден – европейская семья вместе придет к победе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, после предоставления Украине статуса кандидата евродепутаты очертили Киеву список из семи требований для вступления. Среди них – антикоррупционная реформа и приближение украинского законодательства к европейскому. По оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения требований ЕС превысил 5 баллов по 10-балльной шкале. В Украине уверены - смогут выполнить все дополнительные рекомендации до конца 2023 года .