ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Уже в 2023 году Украина будет говорить о членстве в ЕС

Уже в 2023 году Украина будет говорить о членстве в ЕС

Ровно год назад Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз. В июне 2022-го - получила статус кандидата. В этом году пришло время для переговоров касательно членства.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже это гарантировали. Год назад, на 5 день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", – заявил гарант.

Глава государства подчеркнул, что именно Украина объединила Евросоюз, как никогда раньше. Зеленский убежден – европейская семья вместе придет к победе.

Напомним, после предоставления Украине статуса кандидата евродепутаты очертили Киеву список из семи требований для вступления. Среди них – антикоррупционная реформа и приближение украинского законодательства к европейскому. По оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения требований ЕС превысил 5 баллов по 10-балльной шкале. В Украине уверены - смогут выполнить все дополнительные рекомендации до конца 2023 года .