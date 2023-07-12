Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися до кінця 2023 року, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ може перейти безпосередньо до переговорного процесу з Євросоюзом щодо членства вже до кінця 2023 року.

Про це він повідомив в Telegram.

Голова держави на полях саміту НАТО провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Діалог, за оцінкою гаранта, був хорошим. За його результатами Зеленський й повідомив про перспективу початку переговорів щодо членства.

"Головне, що обговорювали, – нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі. Дякую за підтримку!", — розповів президент України.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського Союзу. Київ планує, що до кінця 2023 року виконає всі додаткові рекомендації Єврокомісії для вступу.

З цією метою Кабмін затвердив аудит законодавства на відповідність європейським стандартам. Звіти за результатами оцінки разом з пропозиціями щодо приведення секторального законодавства у відповідність з правом ЄС треба буде подати до 30 серпня.