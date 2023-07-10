Підтримка українцями вступу України до ЄС та НАТО за півроку трохи знизилася - опитування

85% респондентів в Україні підтримали б її вступ до Європейського союзу в разі проведення відповідного референдуму, 4% проголосували б проти, 9% - не голосували б, а 2% не дали відповідь.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Найбільшу ж підтримку вступ до ЄС прогнозовано отримав би на заході України (90%), а найменшу - на сході (80%).

В свою чергу, серед українців в Європі вступ до ЄС лишь трохи меншу підтримку - 83%, але вдвічі більшу частку противників - 8%. Ще 4% відповіли, що не голосували б на такому референдумі, а 5% не відповіли.

Натомість порівняно з січнем підтримка мешканців України вступу до ЄС зменшилася (з 87%). Найвищий же показник (91%) було зафіксовано незабаром після повномасштабного російського вторгнення, в березні 2022 року.

Підтримка ж вступу України до НАТО на ймовірному референдумі серед мешканців України після пікового значення в січні (86%) теж впала - до 83%, а кількість тих, хто проголосував би проти, зросла вдвічі - з 3% до 6%. Ще 8% заявили, що не голосували б, а 3% не дали відповідь.

Однак українці, що знаходяться в Європі, навпаки, мають дещо більшу підтримку вступу до НАТО, аніж до ЄС - 86% (при 4% готових голосувати проти та по 5% тих, хто не хоче голосувати та не схотів відповісти на запитання).

Опитування в Україні було проведене 7-10 липня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) в усіх регіонах, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність склала 2000 респондентів. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,2%.

Опитування ж українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24 лютого 2022 року, було проведене 4-10 липня. Результати були зважені з використанням актуальних даних Управління верховного комісара ООН у справах біженців щодо показників українців, які подали заяву на отримання притулку або в рамках аналогічних національних програм захисту.

Опитано було через платформу Rating Online 2000 респондентів у 31 країні Європи. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 3,2%.

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