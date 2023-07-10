Поддержка украинцами вступления Украины в ЕС и НАТО за полгода немного снизилась - опрос

85% респондентов в Украине поддержали бы ее вступление в Европейский союз в случае проведения соответствующего референдума, 4% проголосовали бы против, 9% - не голосовали бы, а 2% не дали ответ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Наибольшую же поддержку вступление в ЕС прогнозировано получило бы на западе Украины (90%), а наименьшую – на востоке (80%).

В свою очередь, среди украинцев в Европе вступление в ЕС имеет лишь немного меньше поддержку - 83%, но при этом вдвое большую долю противников - 8%. Еще 4% ответили, что не голосовали бы на таком референдуме, а 5% не ответили.

По сравнению с январем поддержка жителей Украины вступления в ЕС уменьшилась (с 87%). Самый же высокий показатель (91%) был зафиксирован вскоре после полномасштабного российского вторжения, в марте 2022 года.

Поддержка же вступления Украины в НАТО на вероятном референдуме среди жителей Украины после пикового значения в январе (86%) тоже упала – до 83%, а количество тех, кто проголосовал бы против, выросло вдвое – с 3% до 6%. Еще 8% заявили, что не голосовали бы, а 3% не ответили.

Однако находящиеся в Европе украинцы, наоборот, имеют несколько большую поддержку вступления в НАТО, чем в ЕС - 86% (при 4% готовых голосовать против и по 5% тех, кто не хочет голосовать и не захотел ответить на вопросы).

Опрос в Украине был проведен 7-10 июля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность составила 2000 респондентов. Выборка является репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Опрос же украинцев, нашедших временное убежище в странах Европы после 24 февраля 2022 года, был проведен 4-10 июля. Результаты были взвешены с использованием актуальных данных Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев о показателях украинцев, подавших заявление на получение убежища или в рамках аналогичных национальных программ защиты.

Опрошено было через платформу Rating Online 2000 респондентов в 31 стране Европы. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,2%.

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