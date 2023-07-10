Вступление в НАТО или гарантии безопасности: что выбирают украинцы

Большинство украинцев считают, что Украина должна стать членом НАТО. Респонденты настаивают на вступлении в альянс и не удовлетворяются только гарантиями безопасности.

Соответствующий опрос был проведен 26 мая – 5 июня Киевским международным институтом социологии.

В КМИС сообщают, что 89% украинцев хотят, чтобы Украина была в составе НАТО. Такая тенденция сохраняется во всех регионах. Вступление в альянс поддерживают 79% на Востоке и 93% на Западе. То есть общество наконец-то консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд.

89% украинцев хотят, чтобы Украина была в составе НАТО

18% опрошенных считают, что ради достижения мира можно отказаться от вступления в НАТО, однако 76% с этим не согласны. В региональном аспекте также наблюдается консенсус: от 67% на Востоке до 81% на Западе считают, что такой шаг неприемлем для достижения мира.

Украинцы считают, что нельзя отказываться от вступления в НАТО ради мира

Гарантии безопасности или вступление в НАТО

58% опрошенных украинцев считают, что следует настаивать именно на членстве в НАТО, а для 29% будут приемлемы гарантии безопасности от альянса.

В мае 2022 года мнения по данной теме разделились почти поровну: 39% настаивали на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получение гарантий.

Способы обеспечения безопасности Украины. Гарантии или вступление в НАТО

В КМИС отметили, что во всех регионах преобладают те, кто настаивает на вступлении в НАТО.

Исследование проходило методом телефонных интервью. Было опрошено 1029 украинцев в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях. Погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 3,4%.

Заметим уже два десятилетия социологи изучают настроение украинцев, оценивая уровень их счастья. Война и постоянные воздушные тревоги не помешали 70% украинцев чувствовать себя счастливыми. Этот показатель такой же, как и до полномасштабного вторжения РФ.

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