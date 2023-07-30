"Їм в Україні буде складно": Зеленський попередив нардепів, що не голосують за євроінтеграційні закони

Президент Володимир Зеленський вказує, що депутати Верховної Ради, які не готові голосувати за євроінтеграційні закони, мають розуміти, що стикнуться з відповідним ставленням до себе в України.

Про це глава держави заявив у щоденному відеозверненні, коментуючи відвідання ним Конгресу місцевих та регіональних влад України, що пройшов у неділю в Івано-Франківську.

Він зазначив, що на заході місцевим громадам було представлено "нашу роботу щодо "формули миру", гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом".

Він зазначив, що люди мають розуміти деталі міжнародної політики України, "і є частина, у якій [вони] можуть допомогти", зокрема з тим, щоб у депутатів Верховної Ради був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень.

"Мають бути ухвалені всі закони, які потрібні для відкриття переговорів із Євросоюзом. І якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно – він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що серед останніх прийнятих парламентом євроінтеграційних законів були, зокрема, закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках та нова редакція закону про кредитні спілки.

Примітно, що за жоден з них не дала жодного голосу фракція "Батьківщина". При голосуванні за перший 11 нардепів утрималися, а інші не голосували, а при голосуванні за другий шість депутатів від "Батьківщини", зокрема лідерка фракції Юлія Тимошенко, проголосували проти, ще шість утрималися, а решта не голосували.