Вступ України до ЄС: президент Євроради розповів, коли розглянуть це питання

Країн Євросоюзу можуть почати обговорення перспективи початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти на майбутньому зимовому саміті, який пройде в грудні.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час його візиту до Молдови, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що Європейська комісія найближчим часом опублікує звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. Після отримання результатів стане зрозуміло, коли в Єврораді зможуть розпочати переговори про вступ країн-кандидаток до ЄС.

"На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (Україною, Молдовою та Грузією, - ред) про їх прийом до ЄС. Ймовірно, питання про початок переговорів про прийом Молдови та України до Євросоюзу буде розглянуто на саміті в грудні", - заявив Мішель.

Україна вже виконала 72% зобов'язань угоди про асоціацію з ЄС. За 2022 рік прогрес України у виконанні угоди про асоціацію з Євросоюзом зріс на 9%.

У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року, на четвертий день повномасштабного вторгнення РФ президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.