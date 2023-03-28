Вступление Украины в ЕС: президент Евросовета рассказал, когда рассмотрят этот вопрос

Страны Евросоюза могут начать обсуждение перспективы начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество на предстоящем в декабре зимнем саммите.

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время его визита в Молдову, сообщает УНИАН.

Он отметил, что Европейская комиссия в ближайшее время обнародует отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции. После получения результатов станет ясно, когда в Евросовете смогут начать переговоры о вступлении стран-кандидатов в ЕС.

"На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (Украиной, Молдовой и Грузией, - ред) об их приеме в ЕС. Вероятно, вопрос о начале переговоров о приеме Молдовы и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре", - заявил Мишель.

Украина уже выполнила 72% обязательств соглашения об ассоциации с ЕС. За 2022 прогресс Украины в выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом вырос на 9%.

В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году.

Напомним, 28 февраля 2022 года на четвертый день полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.