Украина выполнила 72% обязательств соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наилучший показатель

За 2022 прогресс Украины в выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом вырос на 9%. В целом, Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных соглашением.

Об этом сообщается в отчете об исполнении соглашения об ассоциации за 2022 год.

"Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап – переговоры о членстве в ЕС", — отметила министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Наибольший прогресс достигнут в следующих областях:

интеллектуальная собственность – 94%;

управление государственными финансами – 90%;

статистика и обмен информацией – 96%;

юстиция, свобода, безопасность, права человека – 91%;

гуманитарная политика – 91%.

В разрезе работы ветвей власти Кабинет министров Украины выполнил 70% мер, а также 1% в процессе выполнения, Верховная Рада Украины – 61% мер, другие органы государственной власти выполнили 59% мер.

Напомним, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, а также представитель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском курсе Украины.

В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году. В то же время Украине следует провести ряд реформ и принять важные законы. В свою очередь Зеленский подписал законы №8224 "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины", "О медиа" №2693-д, а также №7662 "Об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда". Все три документа – требование для вступления Украины в ЕС.

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