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Украина выполнила 72% обязательств соглашения об ассоциации с ЕС: в каких областях наилучший показатель
За 2022 прогресс Украины в выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом вырос на 9%. В целом, Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных соглашением.
Об этом сообщается в отчете об исполнении соглашения об ассоциации за 2022 год.
"Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап – переговоры о членстве в ЕС", — отметила министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Наибольший прогресс достигнут в следующих областях:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- интеллектуальная собственность – 94%;
- управление государственными финансами – 90%;
- статистика и обмен информацией – 96%;
- юстиция, свобода, безопасность, права человека – 91%;
- гуманитарная политика – 91%.
В разрезе работы ветвей власти Кабинет министров Украины выполнил 70% мер, а также 1% в процессе выполнения, Верховная Рада Украины – 61% мер, другие органы государственной власти выполнили 59% мер.
Напомним, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, а также представитель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском курсе Украины.
В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году. В то же время Украине следует провести ряд реформ и принять важные законы. В свою очередь Зеленский подписал законы №8224 "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины", "О медиа" №2693-д, а также №7662 "Об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда". Все три документа – требование для вступления Украины в ЕС.
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