Україна виконала 72% зобов'язань угоди про асоціацію з ЄС: в яких сферах найкращий показник

За 2022 рік прогрес України у виконанні угоди про асоціацію з Євросоюзом зріс на 9%. Загалом Україна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених угодою.

Про це повідомляється у звіті про виконання угоди про асоціацію за 2022 рік.

"Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС", — зазначила міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Найбільший прогрес досягнутий у таких сферах:

інтелектуальна власність – 94%;

управління державними фінансами – 90%;

статистика та обмін інформацією – 96%;

юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%;

гуманітарна політика – 91%.

В розрізі роботи гілок влади Кабінет міністрів України виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна Рада України – 61% заходів, інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали спільну заяву, яка свідчить про єдність усіх гілок влади на європейському курсі України.

У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році. Водночас Україні слід провести ряд реформ та прийняти важливі Закони. В свою чергу Зеленський підписав закони №8224 “Про національні меншини (спільноти) України”, “Про медіа” №2693-д, а також №7662 "Про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду". Всі три документи — вимога для вступу України в ЄС.

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