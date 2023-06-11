Рада прийняла євроінтеграційний закон про протидію маніпуляціям на оптовому енергоринку

Верховна Рада прийняла закон щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. За прийняття в другому читанні та в цілому відповідного законопроекту №5322 10 червня проголосувало 257 депутатів, натомість 12 утрималися (11 з них - з фракції "Батьківщина"). Перед остаточним прийняттям документу в суботу депутати щонайменше півтори години розглядали майже 50 правок до нього.

Як зазначають в профільному комітеті парламенту, закон спрямований на імплементацію регламенту Євросоюзу №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, REMIT).

Останній є набором європейських правил та практик, спрямованим на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках та який передбачає відповідальність за маніпуляції учасників оптових енергетичних ринків. Зобов'язання імплементувати його в своє законодавство Україна взяла на себе відповідно до умов договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Закон визначає низку ключових елементів щодо підвищення прозорості на таких ринках, а саме запровадження інструментів протидії зловживанням; встановлення заборони маніпулювань; визначення вимог розкриття інсайдерської інформації учасниками ринків; зобов'язання компаній, які організовують торгові операції, повідомляти про підозрілі операції.

Також він посилює повноваження Нацкомісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо проведення розслідувань зловживань та встановлення жорстких санкцій за маніпулювання на енергетичних ринках, а також за торгівлю на основі інсайдерської інформації.

Таким чином, визначення маніпулювання на оптових енергетичних ринках тепер існуватиме на рівні закону. Крім того, НКРЕКП затвердить невичерпний перелік практик, які можуть бути розцінені як маніпулювання або спроба маніпулювання на енергетичних ринках.

Запровадження таких норм має стати передумовою формування конкурентного та прозорого енергетичного ринку, що гарантуватиме побутовим та непобутовим споживачам справедливі ціни.

За словами голови комітету Андрія Геруса, який був і головним автором документу, він є чи не найбільш значущим законом, ухваленим Радою IX скликання в енергетичній галузі.

Зазначається, що представники секретаріату Енергетичного співтовариства, представництва ЄС в Україні та Проєкту енергетичної безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), у своїх листах до комітету постійно наголошували на важливості його прийняття.

Більше того, прийняття цього закону стало умовою отримання від Світового банку 1,5 мільярда доларів в рамках операції з кредитування політики розвитку, що готується для України.

Як зазначають в енергетичному комітеті, з ухваленням цього закону Україна зможе перейти до подальшої інтеграції енергетичних ринків з європейськими, зокрема в частині комерційних операцій. У такий спосіб Україна зможе збільшити обсяги експорту електричної енергії до ЄС, а в умовах дефіциту – імпорту.

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